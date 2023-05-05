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Відновлення Мощуна та будівництво модульного містечка – під загрозою: у Гостомелі понад пів року блокують роботу військової адміністрації

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Відновлення Мощуна та будівництво модульного містечка – під загрозою: у Гостомелі понад пів року блокують роботу військової адміністрації

Відновлення Гостомеля та Мощуна на Київщині заблоковане через бездіяльність посадовців КОВА. Понад рік Гостомельська військова адміністрація не може отримати повноцінні повноваження органу місцевого самоврядування. Зокрема – від жовтня минулого року КОВА не затверджує штатний розпис селищної адміністрації. Про це на пресконференції в «Укрінформі» розповів Сергій Возний – громадський діяч, голова ГО Обєднання позаштатних інспекторів архітектурно-будівельного контролю - повідомляє Багнет.

«КОВА вже понад пів року не погоджує структуру та штатний розпис Гостомельської військової адміністрації. Вдумайтесь: це питання однієї хвилини! Штатний розпис – це документ, згідно з яким працює адміністрація. При цьому ставляться завдання: іноземні інвестори, іноземна допомога, відновлення, аналіз тощо», – зазначив Сергій Возний.

На території Гостомельської ОТГ чотири тисячі пошкоджених росіянами обєктів. Через брак повноважень військова адміністрація не може створити комісію та найняти людей, які б займалися розрахунками компенсацій та підрахунком збитків. Також не можуть затвердити генеральний план села Мощун – через це неможливо розпочати повноцінне відновлення населеного пункту, що був майже повністю знищений російськими окупантами.

«У нас є 8 садових кооперативів: 647 ділянок, 481 будинок, більшість із них зруйновані. І військова адміністрація нам не може нічого надати. Ми вже писали до президента, до Верховної Ради. Зараз ми просимо розширити повноваження Борисюку (Сергій Борисюк – керівник Гостомельської СВА, – авт.), щоб він це міг зробити. У нас ущент зруйновані 254 будинки. Люди починають самі їх відновлювати, але дозволів отримати не можуть», – розповіла Олена Мельник, представниця садових кооперативів Мощуна.

У цій ситуації громадські активісти вбачають ознаки диверсійно-підривної діяльності в інтересах країни-агресора. Називають і ім'я посадовця, який, на їхню думку, відповідальний за блокування роботи Гостомельської СВА – це перший заступник голови Київської ОВА Дмитро Назаренко. За підсумками пресконференції готують звернення до правоохоронців і керівництва держави.

«Юристи мої зараз готують звернення за блоками. Я буду звертатися до президента України особисто, до голови Офісу президента, до новопризначеного голови КОВА, до генерального прокурора, ДБР, Служби безпеки України», – заявив Сергій Возний.

Є питання у громадськості і до діяльності директора департаменту містобудування та архітектури КОВА Ярослава Яновича, який підписав з компанією-забудовником ТОВ «Вітрувія» юридично нікчемний меморандум, де пообіцяв блокувати спорудження тимчасового модульного містечка для переселенців на земельній ділянці, що перебуває у комунальній власності, і є обєктом інтересу забудовника.

Передісторія конфлікту між приватною компанією та Гостомельською ВА така: у вересні торік військова адміністрація почала зводити модульне містечко, надане польськими партнерами, на земельній ділянці, що є комунальною власністю Гостомельської громади. ТОВ «Вітрувія» подало до суду, але в усіх інстанціях програло. У лютому цього року частину модульних будинків відкрили для заселення. Але скандальний забудовник не припиняє боротьби за землю й усіляко чинить спротив.

«Вони влаштовують мітинги, звертаються до поліції, до різних органів державної влади, президента України. Є близько п'ятнадцяти заяв до суду. Мета одна – не дозволити Гостомельській військовій адміністрації розмістити тимчасове модульне містечко на землі, яка належить територіальній громаді», – каже Марина Черевко, керівниця юридичного відділу Гостомельської селищної ради.

Наразі модульні будинки заселені на 85%. Представники ТОВ «Вітрувія» намагаються завадити завершити будівельні роботи. Без даху над головою можуть залишитися люди, у яких російські окупанти забрали все. 

«Ми залишилися без нічого: від садиби залишилась одна вирва. Я виїхала просто з маленькою собачкою. В чому була – в тому і поїхала. Дуже вдячна за наданий притулок», – розповіла Лариса, вимушена переселенка з Бахмута. 

Приватна компанія проводить інформаційну кампанію з дискредитації військової адміністрації. Як наслідок – від співпраці з Гостомелем може відмовитися міжнародна фінансова організація НЕФКО, яка хотіла надати містові грант у 2 млн євро на відновлення критичної інфраструктури.

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