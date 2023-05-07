У Китаї російська пропагандистська акція «Безсмертний полк» пройде за парканом

У Китаї російська пропагандистська акція «Безсмертний полк» 7 травня відбудеться на огородженій парканом території посольства рф у Пекіні.
Про це йдеться в анонсі російської дипустанови, передає власний кореспондент Укрінформу.
Бажаючим «віддати шану учасникам великої вітчизняної війни» пропонується прибути до посольства рф, пройти маршем по його території, після чого подивитися двогодинну військову драму «Брестська фортеця», зняту в рф у 2011 році.
До 2020 року, спалаху епідемії COVID-19, марш «Безсмертного полку» в столиці Китаю традиційно проводився в одному з численних парків Пекіна.
Минулого року, коли вже тривала розв’язана росією велика війна проти України, «Безсмертний полк» у Пекіні також проводився на території посольства рф під приводом дотримання встановлених урядом Китаю протиепідемічних заходів.
Оскільки цього року до травня всі антиковідні обмеження в Китаї вже були скасовані, проведення пропагандистського маршу в межах паркану дипустанови рф пов’язано з іншими міркуваннями, ніж турбота про здоров’я.
Посольство росії в Китаї є однією з найбільших дипмісій у світі. Комплекс його будівель у Пекіні займає площу близько 16 га, на яких також розташовані торгове представництво рф, житлові будинки, середня школа, клуб, дитячий садок та спортивні майданчики.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023