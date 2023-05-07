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У Китаї російська пропагандистська акція «Безсмертний полк» пройде за парканом

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У Китаї російська пропагандистська акція «Безсмертний полк» 7 травня відбудеться на огородженій парканом території посольства рф у Пекіні.

Про це йдеться в анонсі російської дипустанови, передає власний кореспондент Укрінформу.

Бажаючим «віддати шану учасникам великої вітчизняної війни» пропонується прибути до посольства рф, пройти маршем по його території, після чого подивитися двогодинну військову драму «Брестська фортеця», зняту в рф у 2011 році.

До 2020 року, спалаху епідемії COVID-19, марш «Безсмертного полку» в столиці Китаю традиційно проводився в одному з численних парків Пекіна.

Минулого року, коли вже тривала розв’язана росією велика війна проти України, «Безсмертний полк» у Пекіні також проводився на території посольства рф під приводом дотримання встановлених урядом Китаю протиепідемічних заходів.

Оскільки цього року до травня всі антиковідні обмеження в Китаї вже були скасовані, проведення пропагандистського маршу в межах паркану дипустанови рф пов’язано з іншими міркуваннями, ніж турбота про здоров’я.

Посольство росії в Китаї є однією з найбільших дипмісій у світі. Комплекс його будівель у Пекіні займає площу близько 16 га, на яких також розташовані торгове представництво рф, житлові будинки, середня школа, клуб, дитячий садок та спортивні майданчики.

Китай
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