BILD: попри санкції ЄС росія продовжує закуповувати німецькі товари

росія продовжує закуповувати німецькі товари, попри введені проти країни санкції ЄС.

Про це у понеділок, 8 травня, повідомив портал BILD.

Для постачання товарів з Німеччини влада росії може використовувати так званий «паралельний імпорт» з країн СНД.

Так, за даними Федерального статистичного відомства ФРН, за минулий рік імпорт німецьких товарів до Казахстану, Вірменії та Грузії подвоївся. Поставки до Таджикистану зросли на 150%, до Білорусі — на 77%, а до Киргизстану — відразу на 994%.

Зокрема, суттєво збільшився імпорт окремих груп товарів:

автомобілів та автозапчастин: у Казахстан — на 507%, у Вірменію — на 761%;

хімічної продукції: до Казахстану - на 129%, до Вірменії - на 110%;

електроустаткування: до Узбекистану — на 105%, до Вірменії — на 344%;

металопродукції: у Казахстан - на 137%;

одягу: в Казахстан – на 88%.

Журналісти зазначають, що спецпредставник ЄС із санкцій Девід О'Салліван уже ознайомлений із цими даними. Найближчими тижнями він має приїхати до Берліна, щоб обговорити ситуацію з німецькою владою.