BILD: попри санкції ЄС росія продовжує закуповувати німецькі товари

росія продовжує закуповувати німецькі товари, попри введені проти країни санкції ЄС.
Про це у понеділок, 8 травня, повідомив портал BILD.
Для постачання товарів з Німеччини влада росії може використовувати так званий «паралельний імпорт» з країн СНД.
Так, за даними Федерального статистичного відомства ФРН, за минулий рік імпорт німецьких товарів до Казахстану, Вірменії та Грузії подвоївся. Поставки до Таджикистану зросли на 150%, до Білорусі — на 77%, а до Киргизстану — відразу на 994%.
Зокрема, суттєво збільшився імпорт окремих груп товарів:
Журналісти зазначають, що спецпредставник ЄС із санкцій Девід О'Салліван уже ознайомлений із цими даними. Найближчими тижнями він має приїхати до Берліна, щоб обговорити ситуацію з німецькою владою.
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