Петиція за перейменування вулиці Києва на честь “Да Вінчі” за добу набрала вдвічі більше голосів, ніж необхідно

Петиція за перейменування вулиці Німанської в Печерському районі Києва на честь Дмитра Коцюбайла набрала майже 12 тисяч голосів. При цьому для розгляду петиції Київрадою треба 6 тисяч голосів.
Про це йдеться на сторінці електронної петиції на сайті Київради.
“Я пропоную перейменувати вулицю Німанську на честь легендарного комбата 67-ї окремої механізованої бригади, керівника батальйону “Вовки Да Вінчі” Дмитра Коцюбайла “Да Вінчі”, - написала авторка петиції, акторка Ада Роговцева.
Вона наголосила, що вул. Німанська названа на честь річки Німан, що протікає Калінінградською областю росії, і такі топоніми не мають бути вшановані в міському просторі Києва.
Нагадаємо, 7 березня під Бахмутом загинув Герой України Дмитро Коцюбайло, який мав позивний "Да Вінчі". Він воював проти російських окупантів з 2014 року.
Його поховали на Аскольдовій могилі у Києві. Незабаром петиція №22/184520-еп від 21 березня цього року до президента України Володимира Зеленського щодо створення Національного пантеону Героїв України на території парку Аскольдова Могила в Києві набрала 25 тисяч голосів.
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