Шмигаль: Кабмін продовжує змінювати підходи до закупівлі оборонної продукції

Кабінет Міністрів на час воєнного стану розділив закуповувану оборонну продукцію на дві групи, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Продовжуємо змінювати підходи до закупівлі оборонної продукції. На час воєнного стану вони будуть розділені на дві групи", - написав Шмигаль у телеграмі за результатами засідання уряду у вівторок.
За його словами, перша група - це зброя, техніка та інша продукція оборонного призначення, інформація про закупівлі якої залишиться закритою.
"Друга група – це, наприклад, продукти харчування для нашої армії. Відтепер замовник буде заздалегідь оприлюднювати оголошення про таку закупівлю, і це оголошення міститиме інформацію про орієнтовні обсяги, умови та терміни поставок. Також в електронній системі оприлюднюватимуться звіти про закупівлю, якщо вона укладалася без електронної системи", - розповів Шмигаль.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, затверджено порядок визначення предмета закупівлі під час закупівлі продуктів харчування, послуг щодо забезпечення комплектами продуктів харчування, послуг щодо забезпечення харчуванням та послуг з організації харчування для особового складу Збройних Сил України.
Також визначено перелік інформації, яка вноситься до оголошення про закупівлю.
Крім того, передбачено можливість придбання державними замовниками товарів, робіт і послуг (крім закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю, а також закупівлі озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин і послуг із розроблення, ремонту, модернізації озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів та їхніх складових частин) у порядку проведення спрощених закупівель, визначених законом "Про публічні закупівлі", в електронній системі закупівель.
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