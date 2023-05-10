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Комітет Ради рекомендує парламенту ухвалити закон про скасування святкування Дня перемоги 9 травня

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Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує парламенту ухвалити в цілому законопроєкт про скасування святкування 9 травня Дня перемоги.

Про це йдеться у висновку комітету до законопроєкту № 9278, передають Українські Новини.

Згідно з рішенням, комітет інформполітики рекомендує Раді внести у порядок денний.

Також комітет рекомендував Раді ухвалити документ за основу та в цілому з техніко-юридичними правками.

Відповідне рішення комітет ухвалив 9 травня.

Рекомендованим до ухвалення законопроєктом № 9278 пропонується вилучити зі статті 73 ("Святкові неробочі дні") Кодексу законів про працю святкування 9 травня як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги).

Натомість проєктом закону запроваджується святкування 8 травня як День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років.

9 травня, День перемоги
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