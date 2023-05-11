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МЗС Франції закликає Китай сказати росії, щоб вона прийшла до тями

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Пані міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна закликала Китай вплинути на росію, щоб та зрозуміла, що вона перебуває у безвиході. Про це дипломатка повідомила на засіданні французького уряду, цитує The Guardian.

За її словами, Китаю необхідно використати свої відносини з москвою, щоб росія "краще зрозуміла, що вона в безвиході".

"Потрібно сказати росії, щоб вона прийшла до тями", — сказала Колонна.

Дипломатка зазначила, що Пекін має закликати москву "повернутися до миру".

ДОВІДКА. Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що рф на війну "спровокували" НАТО та США, а також не засуджувала війну, яку москва веде для знищення українського народу. Однак водночас заявляла про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони "за мир у всьому світі".

Колонна
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