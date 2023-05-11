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Міноборони: Ми пропонуємо моніторингові візити до найбільш проблемних частин і медичних закладів

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У робочій групі, яку було створено при Міністерстві оборони за участю громадськості наприкінці квітня, пропонують запровадити моніторингові візити у лікарні та військові частини для вирішення медичних проблем військовослужбовців.

Про це в коментарі Укрінформу сказала засновниця громадської організації «АСТ», секретар громадської спілки «Консорціум ветеранських організацій сходу» Ольга Гужва.

«Ми пропонуємо, щоб відбувалися моніторингові візити до найбільш проблемних частин і медичних закладів, щоб поговорити і з лікарями, і з військовими та зрозуміти, чому проблема не вирішується тривалий час. Обов’язково в складі моніторингової групи мають бути представники відповідних департаментів, які мають повноваження приймати певні рішення, ініціювати проведення внутрішнього розслідування. Це потрібно, щоб вирішення певних питань не затягувалося через бюрократію», - сказала Гужва.

Вона також наголосила, що у складі груп мають бути і представники ветеранської спільноти.

«Тому що вони розуміють «кухню» зсередини, вони пройшли через цей механізм, через ці процедури. І є певна ступінь довіри військових до людини, яка це все відчула на собі, вони можуть сказати певні речі, які не скажуть, наприклад, представникам інших організацій або посадовцям», - зазначає громадська діячка.

За її словами, робоча група, яку створили при міністерстві, наразі працює над процедурними аспектами своєї діяльності, розподілом напрямків, за якими працюватимуть громадські організації – це, зокрема, діяльність військово-лікарських комісій, реабілітація, протидія корупції.

«Наша мета, щоб відбулися саме системні зміни. Щоб ми не реагували на певні кейси, вирішуючи проблеми окремої людини, а щоб допомога конкретній людині перетворилася в системні зміни для того, щоб інші військовослужбовці в такі ситуації навіть не потрапляли», - зауважила Гужва.

Гужва
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