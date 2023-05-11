Мельник: Бразилія може відіграти важливу роль у припиненні російської агресії

Бразилія може відіграти важливу роль у припиненні російської агресії. Про це за підсумками зустрічі у Києві з радником президента Бразилії Селсо Аморімом у своєму Twitter написав заступник голови МЗС України Андрій Мельник повідомляє УНН.

«Бразилія може відіграти важливу роль у припиненні російської агресії та досягненні міцного та справедливого миру», - зазначив Мельник.

Додав, що Україна та Бразилія прагнуть відновити стратегічне партнерство.

Аморім прибув сьогодні до столиці України аби представити мирні пропозиції президента Бразилії Лули да Сільви.