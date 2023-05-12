На ТОТ росіяни створили мобільні групи, які займаються пошуком партизанів

На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) Запорізької та Херсонської областей російські загарбники створили мобільні групи, які займаються пошуком партизанів та членів опору.
Про це повідомив Центр національного опору (ЦНС) при Силах спеціальних операцій ЗСУ.
Висока активність партизанів змушує загарбників посилювати поліцейський режим на тимчасово окупованих територіях.
Через небажання місцевих колаборантів поповнювати лави окупаційної "поліції" до Запорізької та Херсонської областей було направлено додаткові підрозділи росгвардії.
З них окупанти сформували мобільні групи, які займаються пошуком і протидією партизанам.
Нагадаємо, 5 травня голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький оголосив "евакуацію" мирних жителів у 18 населених пунктах поблизу лінії фронту.
Після цього на окупованій частині Запорізької області почалася паніка та хаос серед колаборантів. Побоюючись контрнаступу ЗСУ, вони намагаються якнайшвидше виїхати на південь регіону або в тимчасово окупований Крим.
Раніше ми повідомляли, що разом із мирними жителями, яких депортують окупанти, також намагаються втекти російські військові. Для цього вони переодягаються в цивільний одяг.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023