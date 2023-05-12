На ТОТ росіяни створили мобільні групи, які займаються пошуком партизанів

На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) Запорізької та Херсонської областей російські загарбники створили мобільні групи, які займаються пошуком партизанів та членів опору.

Про це повідомив Центр національного опору (ЦНС) при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Висока активність партизанів змушує загарбників посилювати поліцейський режим на тимчасово окупованих територіях.

Через небажання місцевих колаборантів поповнювати лави окупаційної "поліції" до Запорізької та Херсонської областей було направлено додаткові підрозділи росгвардії.

З них окупанти сформували мобільні групи, які займаються пошуком і протидією партизанам.

Нагадаємо, 5 травня голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький оголосив "евакуацію" мирних жителів у 18 населених пунктах поблизу лінії фронту.

Після цього на окупованій частині Запорізької області почалася паніка та хаос серед колаборантів. Побоюючись контрнаступу ЗСУ, вони намагаються якнайшвидше виїхати на південь регіону або в тимчасово окупований Крим.

Раніше ми повідомляли, що разом із мирними жителями, яких депортують окупанти, також намагаються втекти російські військові. Для цього вони переодягаються в цивільний одяг.