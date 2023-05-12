Країни Європи звернулися до ЄК щодо продовження тимчасової заборони імпорту з України

Міністри сільського господарства п’яти країн-членів Євросоюзу знову звернулися до Європейської комісії щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України.
Про це інформує польська агенція PAP із посиланням на лист міністрів.
За даними журналістів, листа до Єврокомісії підписали представники Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Саме до цих країн Єврокомісія нещодавно заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику українського походження. Заборону було запроваджено з 2 травня по 5 червня цього року.
Однак міністри у листі закликають продовжити тимчасову заборону імпорту з України, а також розширити її. Вони стверджують, що рішення Єврокомісії “можуть виявитися неефективними й недостатніми”.
За словами міністрів, заборона на імпорт не поширюється на товари, які імпортуються за контрактами, укладеними до 2 травня (тобто до набуття чинності постановою Єврокомісії). І це начебто може призвести “до численних зловживань”.
На думку авторів листа, існує ризик, що контракти без дати можуть бути оформлені на митниці, а митні органи не матимуть ефективних інструментів для перевірки та оскарження таких документів.
У зв’язку з цим міністри закликають Єврокомісію знайти юридично обов’язкове рішення й виправити цю ситуацію, а також підтвердити, що заборона імпорту чотирьох видів продукції з України діятиме до кінця 2023 року.
«Вони (міністри, – Ред.) потребують підтвердження з боку Єврокомісії, що з набуттям чинності нового регламенту про призупинення мита ще на один рік (про продовження безмитної торгівлі з Україною, – Ред.) набуде чинності й регламент ЄК, який продовжує превентивні заходи щодо чотирьох продуктів до кінця цього року», – пише видання.
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