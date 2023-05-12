Шунічі Сузукі: Японія виділить $1 млрд на допомогу країнам, які приймають українських біженців

Японія виділить $1 млрд на допомогу сусідам України у прийнятті українських біженців.
Про це у четвер, 11 травня, під час розмови з журналістами заявив міністр фінансів Японії Шунічі Сузукі.
«Окрім підтвердження результатів нашої фінансової допомоги (Україні, – Ред.), ми також хотіли б обговорити, як зміцнити нашу співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями та допомогти сусіднім з Україною країнам, зокрема у прийнятті українських біженців», – сказав очільник Мінфіну Японії.
Сузукі додав, що хоче, аби Японія досягла конкретних результатів, з якими можна було б вийти на саміт G7 у Хіросімі, який відбудеться 19 травня.
Перед цим Японія оголосила, що надасть Україні $400 млн для відновлення критичної інфраструктури та інших гуманітарних потреб.
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