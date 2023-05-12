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У Польщі розслідують причетність ексканцлера Німеччини у російському вторгненні в Україну

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Національна прокуратура Польщі розслідує роль ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера у російському вторгненні в Україну. Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Національна прокуратура отримала повідомлення про "можливість вчинення злочину" Шредером і включила його до розслідування щодо вторгнення. Цією справою займається Мазовецький відділ Національної прокуратури з боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

Ексканцлер міг використовувати свої позиції в російській сфері енергетики, щоб згодом чинити тиск на держави Євросоюзу та Україну, йдеться у документах, отриманих слідством. Слідчі також мають з'ясувати, яку саме роль Шредер відіграв у підготовці російського вторгнення.

У повідомленні зазначається, що попри початок вторгнення РФ в Україну, Шредер "не дистанціювався від Кремля і продовжував обіймати посади в російських енергетичних компаніях".

RMF FM зауважує, що польські слідчі ведуть провадження за погодження з українськими колегами, наразі польські правоохоронці опитали майже 2000 свідків.

Шредер
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