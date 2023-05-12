У Польщі розслідують причетність ексканцлера Німеччини у російському вторгненні в Україну

Національна прокуратура Польщі розслідує роль ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера у російському вторгненні в Україну. Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що Національна прокуратура отримала повідомлення про "можливість вчинення злочину" Шредером і включила його до розслідування щодо вторгнення. Цією справою займається Мазовецький відділ Національної прокуратури з боротьби з організованою злочинністю та корупцією.
Ексканцлер міг використовувати свої позиції в російській сфері енергетики, щоб згодом чинити тиск на держави Євросоюзу та Україну, йдеться у документах, отриманих слідством. Слідчі також мають з'ясувати, яку саме роль Шредер відіграв у підготовці російського вторгнення.
У повідомленні зазначається, що попри початок вторгнення РФ в Україну, Шредер "не дистанціювався від Кремля і продовжував обіймати посади в російських енергетичних компаніях".
RMF FM зауважує, що польські слідчі ведуть провадження за погодження з українськими колегами, наразі польські правоохоронці опитали майже 2000 свідків.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023