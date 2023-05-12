Громадські активісти нарікають на бездіяльність НАЗК у справі мера Києва Віталія Кличка

Про відсутність зрушень у резонансній справі щодо передачі мером міста Києва Віталієм Кличком в оренду столичному бізнесмену Ігорю Тинному 1,5 гектарів парку «Наталка» за ціною 22 тисячі гривень на місяць - повідомляє bigmir.net, цитуючи громадського правозахисника і автора відповідного звернення до НАЗК Олексій Шевчук

За словами правозахисника, заяву вони подали ще в лютому місяці, однак досі ще жодної змістовної відповіді не отримали і зрушень у цій справі також не спостерігається. Інші, хто звертався до НАЗК з цього питання, у відповідь отримали або мовчання, або відписки. Декого, взагалі попросили навести докази дружніх стосунків між мером та бізнесменом, а також підтвердити економічну необґрунтованість розміру орендної плати. Тобто захисники інтересів київської громади мають самі зробити експертизи, зібрати докази та провести слідство– нарікає Шевчук.

Відомо, що з приводу скандального рішення Київради до НАБУ та НАЗК також зверталися депутати комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради України, члени якого теж вважають суму орендної плати за користування земельною ділянкою заниженою, а в діях мера припускають наявність конфлікту інтересів



«Я щиро не знаю, що ще можна орендувати в цьому районі Києва за таку суму (може, балкон або стілець у гольф-клубі поряд? підкажіть). Якби для передачі ділянки в оренду був проведений відкритий аукціон, ціна, очевидно, могла бути вищою» - заявила голова антикорупційного комітету ВРУ Анастасія Радіна на своїй сторінці у Facebook

Як повідомлялося в ЗМІ, попри протести громадськості, 9 лютого 2023 року на засіданні Київради приватній компанії «Гювексхаус», яка належить бізнесмену Ігорю Тинному, за 22 тис. грн. на місяць було передано в оренду на 10 років земельну ділянку під кесоном у парку «Наталка» в Оболонському районі м. Києва. При цьому, за словами депутата Владислава Трубіцина, управління правового забезпечення Київради дало негативний висновок та рекомендувало відхилити проєкт цього рішення. За словами засновниці громадського руху «Почайна» АннабеллиМоріної, незаконне рішення Київради «продавлював» особисто мер Києва Віталій Кличко.

Під час прямої трансляції засідання, мер Віталій Кличко особисто прийшов у зал для голосування і агітував депутатів на підтримку цього рішення. У підсумку, із перевагою в один «голос», скандальне рішення було прийнято.

Раніше архітектори ГО «Парк Наталка» Аліса Баньковська та Олександр Горбань пропонували перетворитиділянку землі і розташований на ній кесон на арт-простір, але міська влада проігнорувала цю ідею.