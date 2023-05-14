Зеленський попередив президента ПАР про наслідки співпраці з рф

Президент України Володимир Зеленський провів у суботу телефонну розмову із президентом Південно-Африканської Республіки.

"Говорив про формулу світу, про справедливість, про те, що наш світ має бути об'єднаний правилами міжнародного права. Кожен, хто допомагатиме агресору зброєю, буде співучасником з усіма наслідками, що випливають", - сказав він у відеозверненні в суботу.

Зеленський попросив "пана президента приєднатися разом з іншими країнами світу, всіх континентів, Африки до спільної роботи з реалізації нашої формули миру".