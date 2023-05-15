Зеленський: Україна зацікавлена у пропозиціях, що можуть сприяти досягненню справедливого миру

Немає сенсу у спробах тих чи інших країн або впливових особистостей стати посередником між Україною та росією для припинення війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійським ЗМІ під час візиту до Італії, відповідаючи на запитання щодо можливої ролі Китаю чи Ватикану у встановленні миру в Україні.

«Не потрібні посередники між Україною та агресором, який захопив наші території, тому що українці добре пам’ятають, чим закінчилося посередництво з президентом рф володимиром путіним у межах Нормандського формату», – сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна зацікавлена у пропозиціях, що можуть сприяти досягненню справедливого миру, насамперед на основі української формули миру.

Зокрема, акцентував президент, у розв’язанні питання ядерної безпеки Україна дуже зацікавлена у допомозі ядерних держав, адже вони є й гарантами Будапештського меморандуму.

«Нехай вони прийдуть на цей майданчик, і ми проговоримо, як це вирішити. Ми не хочемо нічого нав’язувати, ми хочемо просто розуміння, що не може бути зброї, бойовиків на АЕС. Не може атомна станція не працювати, не можна її затоплювати, не можна погрожувати знову всьому Європейському континенту «Чорнобилем», тільки в шість разів більшим», – сказав він.