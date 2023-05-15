Зеленський: Вибори до українського парламенту можуть не відбутися восени 2023 року

Президент Володимир Зеленський заявив, що вибори до українського парламенту, які відбуваються раз на чотири роки, можуть не відбутися восени 2023 року.
Про це він сказав в інтерв'ю The Washington Post.
За його словами, вибори відкладуть, якщо в Україні триватиме воєнний стан. При цьому президент зізнався, що вибори у Раду не на порядку денному.
"Якщо воєнного стану не буде, то буде (парламентські вибори - ред). Ну, в законі написано, що за конституцією України після закінчення воєнного стану, я думаю, через 90 днів проводяться вибори. Це щось подібне до цього. Я не пам'ятаю насправді", – зазначив президент.
Нагадаємо, Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації з 20 травня на 90 діб, тобто до 18 серпня.
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