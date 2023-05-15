Він неадекватна людина: Зеленський не бачить сенсу говорити з путіним узагалі

Президент Володимир Зеленський не бачить можливості для переговорів з російським диктатором володимиром путіним. Про це він сказав в інтерв'ю італійським медіа під час візиту до Риму.
Зеленський нагадав, що у 2019 році шукав будь-яких можливостей для переговорів з путіним, щиро сподіваючись на припинення війни.
"У 2019 році я став президентом, було багато різної критики. Люди не хотіли говорити з путіним, а я сказав: а я буду, я спробую діалог", – розказав він.
Зробити це було непросто, зізнався Зеленський, тому що путін "вибачте, як принцеса не міг ніяк знайти формат, в якому б нам зустрітися".
Тепер Зеленський не бачить сенсу говорити з путіним узагалі.
"З ким говорити? Він нічого не хоче. Для нього це жарти. Тепер, коли він бачить, що став слабшим, росія шукає щось, щоб заспокоїти всі держави, щоб не вводили санкції й нам не допомагали. Він може зробити якийсь дипломатичний крок, але після цього він, повірте мені, через рік прийде навалою вбивати нас знову. З ним все зрозуміло. Він неадекватна людина", – сказав Зеленський.
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