У Гаазі створять реєстр руйнувань, які росія завдала Україні

У Гаазі створять спеціальний реєстр руйнувань, щоб фіксувати збитки, які росія завдала Україні з початку повномасштабної війни. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на спільній пресконференції з президентом Євроради Шарлем Мішелем напередодні самітів Ради Європи, G7 та ЄС-Республіка Корея, пише УНН.

"Зрештою, у Рейк'явіку ми обговоримо, як притягнути росію до відповідальності. Я рішуче підтримаю створення спеціального трибуналу для судового розгляду у справі про агресію росії. Ми також ухвалимо рішення про створення реєстру збитків у Гаазі. Це буде перший крок, але дуже добрий крок до компенсації росії", - сказала голова Єврокомісії.

Міжнародний реєстр збитків через повномасштабну війну, яку розпочала росія, буде представлено на саміті Ради Європи в Рейк’явіку 16-17 травня.

Внаслідок руйнувань інфраструктури через повномасштабне вторгнення рф Україна вже втратила майже 144 мільярди доларів.