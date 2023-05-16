У Гаазі створять реєстр руйнувань, які росія завдала Україні

У Гаазі створять спеціальний реєстр руйнувань, щоб фіксувати збитки, які росія завдала Україні з початку повномасштабної війни. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на спільній пресконференції з президентом Євроради Шарлем Мішелем напередодні самітів Ради Європи, G7 та ЄС-Республіка Корея, пише УНН.
"Зрештою, у Рейк'явіку ми обговоримо, як притягнути росію до відповідальності. Я рішуче підтримаю створення спеціального трибуналу для судового розгляду у справі про агресію росії. Ми також ухвалимо рішення про створення реєстру збитків у Гаазі. Це буде перший крок, але дуже добрий крок до компенсації росії", - сказала голова Єврокомісії.
Міжнародний реєстр збитків через повномасштабну війну, яку розпочала росія, буде представлено на саміті Ради Європи в Рейк’явіку 16-17 травня.
Внаслідок руйнувань інфраструктури через повномасштабне вторгнення рф Україна вже втратила майже 144 мільярди доларів.
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