Тихановська: Ми повинні бути підготовлені до будь-якого сценарію, щоб повернути Білорусь на шлях демократії

Лідерка об’єднаної опозиції Білорусі Світлана Тихановська на тлі чуток про стан здоров’я самопроголошеного президента олександра лукашенка закликала готуватись "до будь-якого сценарію".

Відповідну заяву Тихановська опублікувала у Twitter, повідомляє "Європейська влада".

"Про стан здоров'я диктатора лукашенка ходить багато чуток. Для нас це означає лише одне: ми повинні бути добре підготовлені до будь-якого сценарію. Щоб повернути Білорусь на шлях демократії і не допустити втручання росії", – заявила білоруська опозиціонерка.

Вона також закликала міжнародне співтовариство "діяти на випередження й швидко".