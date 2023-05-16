На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники змушують колаборантів письмово відмовлятися від громадянства України.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Така тенденція спостерігається віднедавна. Окупанти примушують тих, хто погодився на “співпрацю” приймати громадянство РФ.

«На тимчасово захопленій території Запорізької області особам, які погодилися співпрацювати з російськими окупантами, запропоновано зафіксувати у письмовому вигляді відмову від громадянства України та прийняти російське», – зазначається в повідомленні.

Тим, хто відмовляється це зробити, окупанти погрожують звільненням із робочих місць та переслідуванням.

Тиск посилюється і в тимчасово окупованому Криму. Там оперативні групи МВС та ФСБ РФ проводять “рейди” по залізничних станціях та автовокзалах. Мета цих заходів – посилення контролю за населенням півострова. В першу чергу перевірці підлягають кримські татари.