Депутат держдуми рф запропонував використовувати безпритульних собак у війні проти України

Депутат російської державної думи федот тумусов запропонував використовувати безпритульних собак у війні проти України. Перед цим тварини нібито мають пройти спеціальне навчання.
Про це повідомило російське видання 14News.
Відповідну заяву Тумусов зробив на засіданні держдуми, під час якого обговорювалися поправки до закону "Про відповідальне поводження з тваринами".
За словами Тумусова, в росії є велика кількість кінологів, які нібито здатні навчити безпритульних собак "різних навичок".
"Великих та агресивних собак кінологи навчили б і направили їх у зону СВО (так звана "спеціальна військова операція", так у рф називають війну проти України, — ред.) — нехай допомагають витягувати поранених, у розмінуванні беруть участь. І як показує досвід Великої Вітчизняної війни, вони можуть брати участь і в інших справах", — сказав російський депутат.
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