Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Естонія закликає запланувати конкретні кроки щодо приєднання України до НАТО

184

Парламент Естонії прийняв заяву на підтримку вступу України до НАТО і закликав запланувати конкретні кроки щодо приєднання країни до альянсу в ході липневого саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це повідомили на сайті парламенту Естонії.

"За" прийняття заяви проголосували 92 депутати зі 101.

"Спільно з іншими Балтійськими державами Естонія завжди підтримувала вступ України до НАТО і вважає за необхідне запланувати конкретні кроки щодо приєднання країни до альянсу в ході саміту НАТО, який пройде у Вільнюсі 11-12 липня", - наголошується в заяві.

У заяві також наголошується, що перемога України над Російською Федерацією, яка веде агресивну війну, і подальший вступ України в НАТО – це єдиний шлях до забезпечення заснованого на правилах світопорядку, стійкого миру і безпеки демократичних європейських держав.

Парламент Естонії закликає передати Україні запрошення на приєднання до альянсу.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що Альянс погодить “багаторічну програму” допомоги Україні в її прагненні приєднатися до організації.

Американська газета Washington Post написала, що зараз тривають перемовини членів НАТО щодо визначення наступних кроків на шляху приєднання України до Західного альянсу. Країни-члени намагаються подолати розбіжності щодо того, як швидко Київ має стати членом організації Північноатлантичного договору. Однак посадовці блоку заявили виданню, що, попри підтримку, члени досягли консенсусу − у липні Україна запрошення про приєднання до блоку не отримає.

НАТО
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 18 мая 2023
Среда, 17 мая 2023
Вторник, 16 мая 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Яка бізнес-філософія допоможе українським підприємствам підкорити світові ринки?

Українському бізнесу буде складно у великих обсягах пробиватися на міжнародні ринки, де існує серйозна конкуренція. Свіжий приклад із забороною експорту української агропродукції східноєвропейськими країнами наочно це доводить

Тимчасова націоналізаця «Укрнафти» та «Укртатнафти»: quo vadis?

Після «націоналізації» державної «Укрнафти» та «Укртатнафти» керівництво компаній почало отримувати мільйонні зарплати на місяць, що жодним чином не вплинуло на якість роботи компаній чи їхню прибутковість
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Про роль неекономічних дисциплін в розбудові економіки

Намагання копіювати успішні моделі інших країн та відсутність належної уваги економістів до корисних знань з інших дисциплін заважає розвитку української економіки
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023