Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Reuters: Вперше з часів "холодної війни" НАТО має затвердити плани на випадок нападу рф

140

В липні на Вільнюському саміті лідери НАТО мають затвердити тисячі сторінок секретних військових планів, які вперше з часів "холодної війни" детально описуватимуть, як альянс відповість у випадку російського нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Цей крок означає фундаментальну зміну, адже НАТО не бачило потреби розробляти широкомасштабні оборонні плани протягом десятиліть, навіть під час війн в Афганістані та Іраку.

Однак враховуючи, що найкривавіша з 1945 року війна в Європі вирує прямо за її кордонами в Україні, Альянс розуміє, що він повинен мати все планування задовго до того, як може спалахнути конфлікт із кремлем.

"Фундаментальна відмінність між управлінням кризою та колективною обороною полягає в наступному: не ми, а наш супротивник визначає часові рамки... Ми повинні бути готові до того, що конфлікт може виникнути будь-коли", - сказав один із вищих військових чиновників НАТО адмірал Роб Бауер.

Крім цього, історик Верховного штабу об’єднаних сил НАТО в Європі (SHAPE) Ян Хоуп пояснив, що наразі НАТО не готується вести широкомасштабну ядерну війну проти рф та її союзників, адже більшість з них зараз є членами НАТО.

"Ми не уявляємо типу війни, якою була "холодна війна", коли сили союзників... зазнавали б ударів одночасно з широкомасштабними атаками Варшавського договору", - сказав він, вказуючи скоріше на регіональні конфлікти, які необхідно стримувати швидко за допомогою розгортання сил.

Нагадаємо, днями росія перекинула до кордону з Норвегією і Фінляндією максимальну з початку повномасштабного вторгнення в Україну кількість стратегічних бомбардувальників, здатних нести ядерну зброю. Зазначимо, що обидві країни входять до НАТО.

НАТО
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 19 мая 2023
Четверг, 18 мая 2023
Среда, 17 мая 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Яка бізнес-філософія допоможе українським підприємствам підкорити світові ринки?

Українському бізнесу буде складно у великих обсягах пробиватися на міжнародні ринки, де існує серйозна конкуренція. Свіжий приклад із забороною експорту української агропродукції східноєвропейськими країнами наочно це доводить

Тимчасова націоналізаця «Укрнафти» та «Укртатнафти»: quo vadis?

Після «націоналізації» державної «Укрнафти» та «Укртатнафти» керівництво компаній почало отримувати мільйонні зарплати на місяць, що жодним чином не вплинуло на якість роботи компаній чи їхню прибутковість
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Про роль неекономічних дисциплін в розбудові економіки

Намагання копіювати успішні моделі інших країн та відсутність належної уваги економістів до корисних знань з інших дисциплін заважає розвитку української економіки
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023