У США розповіли, як планують стримувати росію Чорноморському регіоні

США планують посилити стримування росії у Чорноморському регіоні шляхом об'єднання сил союзників та проведення спільних навчань.
Про це заявила помічниця міністра оборони США з питань стратегії, планів та можливостей Мара Карлін, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"Сполучені Штати продовжать співпрацювати із союзниками по НАТО (в Чорноморському регіоні - ред.) над модернізацією у військовій сфері з метою протидії російській воєнній загрозі, в тому числі шляхом посилення позицій та проведення навчань", - пояснила Карлін.
За її словами, така взаємодія передбачає також розширення обміну інформацією з метою загальної оцінки ситуації в морі. Вона також зазначила, що нарощування стримування допоможе США впоратись з Китаєм та росією, яку зараз визначають як "гостру загрозу".
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