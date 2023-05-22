Маломуж: Розробників гіперзвукових ракет «Кинджал» арештували

Трьох розробників гіперзвукових ракет «Кинджал» арештували, бо вони підірвали «стратегічну основу боєздатності росії». Їх обвинувачують у держзраді. Таку думку висловив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в інтерв’ю ТСН.ua.

«Їх заарештували після того, як запущений був перший «Кинджал» – він упав, але не наніс конкретної шкоди конкретному об'єкту – навіть цивільному, не кажучи про стратегічний об'єкт, на який був націлений. Розробники, які були заарештовані, чітко позиціонували, що «Кинджали» – це надзброя, якої немає в світі, яка «б'є в п'ять копійок» – конкретно в ціль. Це ціль, яка визначена конкретно по траєкторії – оборонний об'єкт або аеродром наш, або «центр прийняття рішень», – зазначив він.

Маломуж підкреслив, що розробники «фактично обдурили путіна», бо ракети не мають надможливостей, про які вони розказували очільнику кремля. А той свято вірив у їхню могутність.

«Вони хотіли начебто реабілітуватися вже, навіть у тюрмі, їхні партнери по розробкам, і нанести масовані удари «Кинджалами». Сказати – ми все-таки проб'ємо систему ППО, покажемо, що «Кинджали» працюють. В перший раз збили «Кинджал», вдруге збили всі шість «Кинджалів», які вони запустили. Тобто три спроби завершилися повним провалом. Тому повним провалом завершиться і доля цих розробників «Кинджалів», тому що вони підірвали стратегічну основу боєздатності росії. «Кинджали» в системі загроз займали передове місце», – підсумував він.