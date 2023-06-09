Експерт виключає те, що причиною руйнування Каховської ГЕС став зовнішній удар

Каховську гідроелектростанцію було спроектовано та побудовано так, щоб витримати ядерний удар. Тому виключено, що причиною її руйнування став зовнішній удар.

Про це розповів заступник технічного директора – головний інженер Укргідропроекту Микола Калінін.

За його словами, з моменту окупації на ГЕС було зруйновано три прольоти водозливної дамби з частковим пошкодженням затворів, і вони частково пропускали воду. Причиною руйнування дамби, ймовірно, стали кілька потужних одночасних вибухів зсередини.

«Скоріш за все була замінована сама гребля та будівля ГЕС, де встановлені гідроагрегати. Ще раз наголошую – заміновано зсередини. Не виключаю, що окупантів консультували, де саме потрібно закласти вибухівку, робітники російської енергетичної структури, які там працювали. Стосовно того, що не було чути потужного вибуху: це пояснюється тим, що вибухівку заклали в глибині будівлі ГЕС у внутрішніх приміщеннях, нижче рівня води», – пояснив Калінін.