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Експерт виключає те, що причиною руйнування Каховської ГЕС став зовнішній удар

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Каховську гідроелектростанцію було спроектовано та побудовано так, щоб витримати ядерний удар. Тому виключено, що причиною її руйнування став зовнішній удар.

Про це розповів заступник технічного директора – головний інженер Укргідропроекту Микола Калінін.

За його словами, з моменту окупації на ГЕС було зруйновано три прольоти водозливної дамби з частковим пошкодженням затворів, і вони частково пропускали воду. Причиною руйнування дамби, ймовірно, стали кілька потужних одночасних вибухів зсередини.

«Скоріш за все була замінована сама гребля та будівля ГЕС, де встановлені гідроагрегати. Ще раз наголошую – заміновано зсередини. Не виключаю, що окупантів консультували, де саме потрібно закласти вибухівку, робітники російської енергетичної структури, які там працювали. Стосовно того, що не було чути потужного вибуху: це пояснюється тим, що вибухівку заклали в глибині будівлі ГЕС у внутрішніх приміщеннях, нижче рівня води», – пояснив Калінін.

Калінін
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