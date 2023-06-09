В Україні скоротилася чисельність працівників у органах державної влади

Станом на 1 квітня 2023 року у 107 органах державної влади фактично працює 173,7 тис. осіб, водночас впродовж І кварталу чисельність працівників скоротилася на 2,1 тис. осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

«Питання оптимізації державної служби та її функціональне обстеження залишається пріоритетом для уряду. Мінфін спільно з НАДС (Національне агентство України з питань державної служби) працює над підвищенням спроможності й ефективності системи державного управління в Україні. Адже це дозволить не тільки ефективно використовувати фінансові ресурси, а й забезпечити функціонування якісної державної служби для відбудови України», ‒ прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Загалом в органах державної влади станом на початок ІІ кварталу 2023 року функціонує (без урахування сектору безпеки і оборони) Секретаріат КМУ та 17 міністерств, 20 служб, 14 агентств, 4 інспекції, 4 комісії, 8 інших державних органів, чисельність яких встановлюється урядом, а також 9 державних органів, чисельність яких не встановлюється Кабміном, 24 місцеві державні адміністрації та 6 органів судової влади.

Чисельність працівників державних органів, яка встановлюється Кабміном (01.04.23)

Чисельність працівників державних органів, яка не встановлюється Кабміном (01.04.23)

Чисельність працівників місцевих державних адміністрацій (01.04.23)

Чисельність працівників органів судової влади без суддів (01.04.23)

Міністерство фінансів продовжує розробляти інтерактивну аналітичну панель («дашборд») щодо чисельності працівників державних органів.

Цей інструмент дозволяє проаналізувати інформацію щодо граничної, фактичної чисельності працівників у державних органах, зокрема в органах судової влади та місцевих державних адміністраціях (без урахування органів сектору безпеки і оборони), простежити за динамікою змін, що відбуваються в чисельності протягом І кварталу 2023 року, а також переглянути наявні вакантні посади.