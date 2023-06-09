Ксенія Мішина: Організація, яка в критичний момент повинна ефективно розв’язати кризу, виявилася неспроможною

Акторка Ксенія Мішина засудила світ за мовчання і бездіяльність, а організації, які стільки років створювали у свідомості людей захист, безпеку і справедливість, виявилися далекими від цих ідеалів.
Каже, виходить, що можна відбирати чужі землі, приходити війною на сусідні держави, вбивати людей, стирати з лиця землі міста, топити, випалювати, бомбити на очах у всього світу і нічого не буде.
«В ООН “немає достовірних даних”. Тобто організація, на яку орієнтується весь світ, щорічно виділяються мільярди з метою, що в критичний момент вона зможе ефективно розв’язати кризу, виявляється неспроможною. Червоний хрест не розуміє, як допомагати людям, які кричать із дахів затоплених будинків», – обурилася Мішина.
Додає, паралельні реальності існують. Тут і зараз. І поки українці один для одного виконують справжні функції цих організацій, на іншій стороні реальності відзначають дні російської мови, переключаються на обговорення смогу в Нью-Йорку і досі заспокоюють себе неоднозначністю того, що відбувається.
«Незважаючи на все це безумство, я пишаюся силою і сміливістю всього українського народу», – підсумувала вона.
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