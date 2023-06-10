Джуліанна Сміт: Контрнаступ України може не стати визначальним для завершення війни

Чинний контрнаступ України проти російських окупаційних військ може не стати визначальним для завершення війни.

Як повідомляє Укрінформ, таку думку в інтерв’ю Politico висловила посол США при НАТО Джуліанна Сміт.

“Ми чітко розуміємо, що цей конкретний контрнаступ може не стати визначальним для завершення війни”, - сказала Сміт.

Водночас вона наголосила, що бажає успіху українським зусиллям на полі бою.

“Ми хочемо, аби українці й надалі робили дії, які змінять стратегічний розрахунок Путіна й допоможуть йому зрозуміти свою поразку й неможливість досягнення стратегічних цілей. Думаю, що успішний український контрнаступ може у цьому допомогти”, - зазначила посол.