Єрмак: Україна та Бразилія мають спільний інтерес у багатьох економічних сферах

Україна та Бразилія можуть розпочати нову еру відносин, адже мають спільний інтерес у багатьох сферах, які підтримуватимуть економіку майбутнього.

Про це написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Твіттері, передає Укрінформ.

"Українці та бразильці мають не лише спільну філософію, але й спільний інтерес у багатьох сферах, які підтримуватимуть економіку майбутнього. Зараз ми стоїмо на роздоріжжі, де наші дві країни можуть розпочати нову еру відносин", - написав Єрмак.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський наголошував, що зацікавлений у зустрічі з Президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілва.