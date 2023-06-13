Єрмак: Україна та Бразилія мають спільний інтерес у багатьох економічних сферах

Україна та Бразилія можуть розпочати нову еру відносин, адже мають спільний інтерес у багатьох сферах, які підтримуватимуть економіку майбутнього.
Про це написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Твіттері, передає Укрінформ.
"Українці та бразильці мають не лише спільну філософію, але й спільний інтерес у багатьох сферах, які підтримуватимуть економіку майбутнього. Зараз ми стоїмо на роздоріжжі, де наші дві країни можуть розпочати нову еру відносин", - написав Єрмак.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський наголошував, що зацікавлений у зустрічі з Президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілва.
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