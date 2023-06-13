ЦНС: У Брянській області росіяни розміщують берегові ракетні комплекси Бал

російські війська перемістили у Брянську область берегові ракетні комплекси Бал, щоб обстрілювати українські міста.
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС) з посиланням на джерела у підпіллі.
Зазначається, що установка належить 11-й окремій береговій ракетно-артилерійській бригаді берегових військ Чорноморського флоту рф.
Місце дислокації бригади – селище Уташ Краснодарського краю.
«Дивізіон призначений для ураження кораблів. Проте через брак відповідних ракет Бал зрівняли за дальністю та можливістю стрільби по сухопутних цілях з БРК Бастіон, що використовує надзвукову ракету Онікс», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на озброєнні комплексу Бал стоять протикорабельні ракети Х-35/35У. Після модернізації у 2021 році дальність цих ракет збільшилася з 260 до 500 км.
російський комплекс Бал призначений для контролю над територіальними водами та проливами, захисту військово-морських баз та інших об’єктів й інфраструктури узбережжя.
Також його застосовують для захисту берега на небезпечних напрямках, де може висадитись десант. Дальність ураження: 120 км з ракетою Х-35 і 260 км з ракетою Х-35У.
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