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ЦНС: російським військовим у Брянській області видали неякісні боєприпаси

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російським військовим у Брянській області видали неякісні боєприпаси. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС) з посиланням на місцеве підпілля.

Зазначається, що оперативній групі "Брянськ" надійшла партія неякісних боєприпасів.

російським артилеристам заборонили використовувати 122-мм та 152-мм боєприпаси, виготовлені у 2023 році.

Повідомляється про "постійні вибухи у каналі ствола" цих боєприпасів, пише ЦНС.

федеральна служба безпеки рф та військова контррозвідка окупантів ведуть слідство щодо цих фактів.

Існує підозра щодо масштабної корупційної схеми топчиновників міноборони рф, пише ЦНС.

російська гаубиця Д-30, що використовує снаряди 122-мм, може завдавати ударів на відстань від 15,3 до 22 км (за умови використання активно-реактивного снаряда)

російська 152-мм гаубиця "Мста-Б" має прицільну дальність від 6,4 до 24,7 кілометра осколково-фугасними снарядами.

ЦНС
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Вячеслав Бутко
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