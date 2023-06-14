Депутати ЄП закликали НАТО надати Україні чітку перспективу членства

Депутати Європейського парламенту закликали союзників по НАТО надати Україні чітку перспективу членства під час саміту у Вільнюсі у липні.

Таку позицію європейські політики висловили на пленарному засіданні ЄП під час слухань щодо гуманітарних наслідків та наслідків для довкілля руйнування греблі у Новій Каховці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми маємо здійснити рішучі кроки до стійкого миру в Європі для наступних поколінь. Це вимагає навіть більшої мужності, ніж ми вже продемонстрували. Путіну подобається, коли його боїться світ. Страх завадив деяким країнам-союзницям під час саміту у Бухаресті надати План дій щодо членства для України. Зараз у нас є шанс виправити наші помилки», - заявила представниця політичної групи Європейської народної партії Раса Юкнявічене.

Вона нагадала, що їхня політична група нещодавно ухвалила звернення на підтримку членства України в НАТО відразу після завершення війни. За її словами, це потрібно зробити з чотирьох причин. По-перше, збереження «сірих зон» безпеки між Заходом і росією буде джерелом постійної напруги. По-друге, натреновані та оснащені Збройні сили України становитимуть значну додану вартість для безпеки Європи. Водночас інтеграція України в євроатлантичні структури гарантує сталий мир на континенті, а також дасть змогу запобігти будь-яким спробам реваншу Росії у майбутньому та зупинить її імперський експансіонізм.

«"Не бійтеся", – так сказав Папа Іван Павло ІІ ще за радянських часів. Українці не бояться. Ми також не маємо боятися рішучих кроків сьогодні. путінська диктатура не має сили, адже силою є свобода», - заявила литовський депутат.

Своєю чергою польська представниця Анна Фотига наголосила, що підрив греблі Каховської ГЕС іще раз продемонстрував демонічне обличчя російської федерації та необхідність значного посилення допомоги Україні.

«Ми маємо позитивно відповісти на волю українського народу, який хоче приєднатися до НАТО і до ЄС, та зробити це так швидко, як це можливо. Це необхідно не лише для їхньої безпеки - це важливо для безпеки всіх нас», - підкреслила європарламентарій.

Її співвітчизник Радослав Сікорський зауважив, що злочин росіян у Новій Каховці має увійти до довгого переліку звинувачень на адресу російської влади під час міжнародного трибуналу. Цей злочин заперечує будь-яку можливість переговорів із путіним та є найкращою відповіддю тим, хто пропонує їх розпочати.

«Реальні переговори ведуть хоробрі солдати української армії, хай благословить їх Господь. Я сподіваюся, вони будуть вести такі переговори на всьому шляху до міжнародно визнаних кордонів Української держави. Слава Україні!» - сказав Сікорський.

Водночас естонський депутат Свен Міксер висловив думку, що відновлення України буде тривалим, і це питання не може чекати до завершення війни.

«Цей процес має розпочатися зараз. росія має заплатити за всю шкоду, яку вона заподіяла. До цього ми маємо знайти правовий шлях, як використати заморожені фінансові активи агресора, щоб хоч частково покрити вартість цих зусиль. Це не має відволікати нас від надання Україні військової допомоги, оскільки під час контрнаступу та визволення окупованих територій потреби зростатимуть… Зрештою, ми маємо швидко та рішуче просуватися із європейською та євроатлантичною інтеграцією України. Це єдиний шлях, щоб гарантувати як українську, так і європейську безпеку», - зауважив естонський політик.

Депутат Андрюс Кубілюс наголосив, що одним із чинників, чому війна розпочалася, є те, що європейці припустилися великої геополітичної помилки й десятиліттями тримали Україну у «сірій зоні» Європейської безпеки, без чіткої перспективи на вступ до ЄС або НАТО. Через це путін повірив у слабість цих організацій та у свою здатність захопити Україну.

«Настав час виправити наші помилки, які вже коштували українцям тисяч життів. Україна має отримати запрошення приєднатися до НАТО під час саміту у Вільнюсі і має стати членом Альянсу після війни. Україна потребує початку переговорів про членство в ЄС до кінця року, аби завершити їх до кінця цієї декади. Це єдиний шлях до сталого миру, який потрібен всім нам на Європейському континенті», - заявив Кубілюс.