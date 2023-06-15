Експерт: Україні щодо Угорщини треба позбутися всіх ілюзій

Україні варто вигадати новий підхід до співпраці з Угорщиною – країною-членом ЄС та НАТО, яка входить до західних союзників України, але насправді ним не завжди є.
Таку думку в інтерв'ю Укрінформу висловив директор Інституту центральноєвропейської стратегії, аналітик, експерт з "угорського питання" Дмитро Тужанський.
"У чому трагедія – нам так чи інакше треба буде домовлятися з угорцями, і просто ігнорувати їх ми не зможемо. Бо Угорщина має проголосувати за всі найважливіші рішення щодо України в контексті ЄС та НАТО. Тобто ми маємо вести перемовини з країною, яка паралельно веде таємні перемовини з Росією на найвищому рівні", – сказав він.
За словами Тужанського, Україні щодо Угорщини треба позбутися всіх ілюзій. "Щодо Угорщини нам треба винайти новий підхід. Ми звикли з західними країнами говорити як із союзниками. А тепер нам треба винайти підхід, як говорити з офіційним союзником, який союзником на ділі не завжди є", – зазначає він.
Тужанський пояснив, що "ми маємо країну, члена ЄС і НАТО, яка водночас є другом росії, а можливо, й більше".
"Це не питання навіть дружби, це якесь стратегічне партнерство. Тут ризики колосальні! Провести таку ось передачу полонених за ширмою, нікого не повідомивши, це лякає – на такому простому людському рівні, й водночас змушує до переосмислення політичних, інтелектуальних дій щодо угорців з боку української дипломатії", – акцентує він.
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