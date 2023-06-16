Громов: росія втратила на війні в Україні вп’ятеро більше гвинтокрилів, ніж за дві чеченські кампанії

росія вже втратила на війні в Україні вп’ятеро більше гвинтокрилів, ніж за дві чеченські кампанії.
Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу в Military Media Center.
Тоді рф втратила 60 бойових і транспортних гелікоптерів. Тим часом нещодавно знищений українськими захисниками Ка-52 став 300-им повітряним судном цього типу.
Нагадаємо, на початку цього тижні українські захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52, а також БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”. Нині про знищенні російського "алігатора" повідомила 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
Загалом російські окупанти позбулися вже 314 літаків і 301 гелікоптер.
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