Зеленський: Якщо контрнаступ буде успішним – росія програє війну

росія програє війну проти України у разі, якщо наші захисники досягнуть успіху в контрнаступі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю NBC News заявив президент України Володимир Зеленський.

"Наш героїчний народ, наші війська на передовій стикаються з дуже жорстким опором. Тому що для росії програти цю кампанію в Україні (контрнаступ українських захисників - ред.), я сказав би, фактично означає програти війну", - зазначив глава держави.

Він також уточнив, що зараз новини з передовою "загалом позитивні", але це дається дуже важко.