Американське видання The American Conservative опублікувало статтю, в якій звинувачує США у початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Укрінформ.

У статті видання The American Conservative йдеться, що причиною війни в Україні є нерозважливе цькування росії Києвом, який розпочав "антитерористичну кампанію проти своїх російськомовних громадян".

Цікаво, що американське видання звинувачує і США, які за їхньою версією несерйозно ставились до численних протестів Путіна проти розширення НАТО.

Американські пропагандисти також написали про "створення "напівбожеств" з українських олігархів як корумпованого інструменту США" та "змішування інтересів етнонаціоналістичних ультраправих угруповань у Києві та Львові з національними інтересами США".