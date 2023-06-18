Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

The American Conservative звинуватило США у початку повномасштабного вторгнення росії в Україну

104

Американське видання The American Conservative опублікувало статтю, в якій звинувачує США у початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Укрінформ.

У статті видання The American Conservative йдеться, що причиною війни в Україні є нерозважливе цькування росії Києвом, який розпочав "антитерористичну кампанію проти своїх російськомовних громадян".

Цікаво, що американське видання звинувачує і США, які за їхньою версією несерйозно ставились до численних протестів Путіна проти розширення НАТО.

Американські пропагандисти також написали про "створення "напівбожеств" з українських олігархів як корумпованого інструменту США" та "змішування інтересів етнонаціоналістичних ультраправих угруповань у Києві та Львові з національними інтересами США".

American Conservative
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 18 июня 2023
Суббота, 17 июня 2023
Пятница, 16 июня 2023
Четверг, 15 июня 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Яка бізнес-філософія допоможе українським підприємствам підкорити світові ринки?

Українському бізнесу буде складно у великих обсягах пробиватися на міжнародні ринки, де існує серйозна конкуренція. Свіжий приклад із забороною експорту української агропродукції східноєвропейськими країнами наочно це доводить
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023