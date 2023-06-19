Гросберг: росія витратила дев'ять місяців на вибудовування оборонних рубежів

Голова розвідцентру Естонських сил оборони полковник Марго Гросберг заявив, що контрнаступ ЗСУ, ще не почався. Сили оборони України ще продовжують підготовку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.ee.
Гросберг заявив, що ЗСУ здійснюють попередній етап наступальної операції, метою якого є виявлення слабких місць російської оборони.
"Очевидно, що ініціатива в руках ЗСУ, отже, вони самі обирають час, місце та засоби, якими вони мають намір атакувати підрозділи супротивника, наскільки це дозволять наступальні можливості України", - пояснив він.
Глава розвідки повідомив, що з військової точки зору безпідставними є твердження, що український наступ "затягується".
"росія витратила дев'ять місяців на вибудовування оборонних рубежів... Згідно з відомою доктриною, для наступу в такій ситуації необхідна чисельна перевага три до одного в особовому складі та озброєнні. На жаль, українці нині такої переваги не мають. Співвідношення сил зараз приблизно один до одного", - розповів він.
З огляду на це він пояснив, що українці підходять до наступу більш методично, обережніше і спокійніше, щоб не йти на непотрібний ризик. На думку Гросберга, не варто чекати на активізацію наступу ВСУ в найближчі кілька днів.
Нагадаємо, у перші тижні літа українські війська посилили наступальні дії на сході та південному сході України. ЗСУ вдалося звільнити сім населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.
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