НБУ: Об’єм проданої валюти зріс на третину

Національний банк України на поточному тижні продав майже 447 млн доларів та купив біля 11 млн доларів. Про це свідчать дані регулятора у неділю, 18 червня.
Об’єм проданої валюти зріс на третину у порівнянні з попереднім тижднем, коли було продано 292 млн доларів.
Всього з початку 2023 року регулятор продав на міжбанку майже 11,5 млрд доларів, а купив лише 157 млн доларів. Негативне сальдо складає понад 11,3 млрд доларів.
Нагадаємо, за підсумками травня міжнародні резерви України зросли на 3,8% до 37,3 млрд доларів та оновили максимум за 11 років. На цьому тлі НБУ продав на валютному ринку 1,9 млрд доларів, що на 40,7% більше порівняно з квітнем.
Також днями стало відомо, що Нацбанк пом'якшив частину валютних обмежень.
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