Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

НБУ: Об’єм проданої валюти зріс на третину

86

Національний банк України на поточному тижні продав майже 447 млн доларів та купив біля 11 млн доларів. Про це свідчать дані регулятора у неділю, 18 червня.

Об’єм проданої валюти зріс на третину у порівнянні з попереднім тижднем, коли було продано 292 млн доларів.

Всього з початку 2023 року регулятор продав на міжбанку майже 11,5 млрд доларів, а купив лише 157 млн доларів. Негативне сальдо складає понад 11,3 млрд доларів.

Нагадаємо, за підсумками травня міжнародні резерви України зросли на 3,8% до 37,3 млрд доларів та оновили максимум за 11 років. На цьому тлі НБУ продав на валютному ринку 1,9 млрд доларів, що на 40,7% більше порівняно з квітнем.

Також днями стало відомо, що Нацбанк пом'якшив частину валютних обмежень.

НБУ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 19 июня 2023
Воскресенье, 18 июня 2023
Суббота, 17 июня 2023
Пятница, 16 июня 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Яка бізнес-філософія допоможе українським підприємствам підкорити світові ринки?

Українському бізнесу буде складно у великих обсягах пробиватися на міжнародні ринки, де існує серйозна конкуренція. Свіжий приклад із забороною експорту української агропродукції східноєвропейськими країнами наочно це доводить
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023