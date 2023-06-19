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Ірина Суслова: 214 українських дитячих будинків перебувають в евакуації

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Із 727 українських дитячих будинків 214 перебувають в евакуації, зокрема 168 зараз є за кордоном.

Про це представниця омбудсмена з прав дітей, сім’ї, молоді та спорту Ірина Суслова повідомила в інтерв’ю Радіо Свобода.

“Усього із 727 закладів в евакуації зараз 214, з них в межах України – 55, і за кордоном – 168. Це орієнтовно 7 125 дітей. Такі заклади мають залишатися у безпечних місцях. Вони не мають повертатися на ті території, де неможливо забезпечити безпеку”, − сказала вона.

Відповідаючи на запитання “чому дитячий інтернат, евакуйований за кордон, повернули в Дніпро?”, Суслова зазначила, що ситуація по Дніпру трагічна тим, що, окрім того, що повернули дітей з інвалідністю у Дніпро, яке зазнає постійних обстрілів і атак росії, у приміщенні інтернату також немає бомбосховища.

“Заклад триповерховий, ліфт у аварійному стані. І діток на кріслах колісних, фактично, неможливо доставляти на другий і третій поверхи в кімнати. Тому діти змушені були залишатися на першому поверсі у кімнатах з порушеннями стандартів по кількості розміщення на квадратні метри”, − додала вона.

Повернення дітей з інвалідністю в Дніпро. LB.ua не пустили в інтернат. Ми також дізналися версію польської сторони
Після того, як стало відомо, що дітей повернули у приміщення без бомбосховища, їх перемістили у заклад охорони здоров'я. “І через два дні буквально (26 травня – ред.) прилітають ракети. І стоїть питання: а це ця лікарня, де перебувають діти – чи це не ця лікарня, де перебувають діти? Це створює додатково багато проблем, яких могло би і не бути”, − сказала Суслова.

Суслова
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