Міноборони переплачує за кевларові шоломи PASGT, - ЗМІ

Кілька днів тому Міноборони оприлюднило дані про закупівлю у травні 2022 року кевларових шоломів PASGT по 468 доларів за штуку. У іншому травневому контракті 2022 року Міноборони ці ж шоломи коштували 132 долари. Про це повідомили Наші Гроші.

Журналісти зазначають, що цивільні установи також купують ці шоломи значно дешевше. Наприклад, Тростянецька міська рада Сумської області купила їх по 9 900 гривень, тобто близько $270. А виконком Лубенської міської ради Полтавської області купив по 9 000 гривень, або $250.

«Закон про прозорість незбройних закупівель передбачає, що назва постачальника закривається від оприлюднення. Щоб це не створювало ризики того, що рашисти або нанесуть удар по потужностям постачальника, або перешкоджатимуть йому за кордоном. Тому невідомо хто продав Міноборони шоломи по таким дико різним цінам.

Але відомо, що за ці закупівлі відповідали ексзаступник Міністра оборони В’ячеслав Шаповалов та екскерівник департаменту закупівель МО Богдан Хмельницький. Вони зараз вже звільнені, оскільки перебувають у СІЗО і мають підозри від СБУ за закупівлі бронежилетів у березні минулого року по завищеній учетверо ціні», – ідеться в матеріалі.