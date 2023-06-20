НБУ зобов'язав банки застосовувати ризик-орієнтований підхід до клієнтів

Національний банк зобов'язав банки застосовувати ризик-орієнтований підхід до клієнтів, які є політично значущими особами (Politically Exposed Persons, PEP-и). Про це повідомила пресслужба регулятора.
У положенні про здійснення банками фінансового моніторингу тепер вказано, що банк має присвоювати обґрунтований рівень ризику і не має права відмовляти в обслуговуванні політично значущим особам просто тому, що вони є політично значущими особами.
За дискримінацію банки будуть нести відповідальність.
"Банки мають відійти від формального підходу до встановлення рівня ризику РЕР-ів. У кожному окремому випадку присвоєння банком будь-якого рівня ризику PEP-ів має бути належним чином обґрунтовано. Такий підхід сприятиме запобіганню встановлення банками необґрунтованого рівня ризику та безпідставній відмові таким клієнтам в обслуговуванні", – йдеться у повідомленні.
Нацбанк також пом'якшив окремі вимоги до PEP-ів, підвищивши їм ліміти на обсяги фінансових операцій з 200 000 грн за квартал до 400 000 грн на місяць без встановлення джерел статків.
Встановлення ризик-орієнтованого підходу, що відповідає стандартам FATF, є одним із зобов'язань України в рамках кредитної програми Міжнародного валютного фонду. До кінця вересня Україна має повернути "довічний" фінансовий моніторинг PEP-ів замість трирічного.
ДОВІДКА. Політично значущими особами в Україні вважаються люди, які займають чи займали важливі державні посади (президенти, прем'єри, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо), члени їхніх сімей та пов'язані особи (наприклад, ділові та бізнес-партнери).
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