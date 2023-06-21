росіяни замінували охолоджувач на Запорізькій АЕС, і якщо його буде виведено із ладу, то існує значна імовірність того, що будуть великі проблеми.

Про це у телемарафоні «Єдині новини» поінформував керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, передає Укрінформ.

Відповідаючи на запитання, чи є на ЗАЕС загроза аварії, він уточнив, що, на жаль, станом на зараз насправді певна загроза існує.

«Перш за все ЗАЕС як знаходилася, так і знаходиться під тимчасовим контролем окупаційних військ. І правда – у тому, що знищивши греблю, вони зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів, які працюють на Запорізькій АЕС. Але друге і найстрашніше – те, що за цей час ЗАЕС була додатково замінована. І що найстрашніше – замінований саме охолоджувач», – сказав керівник ГУР.

За словами очільника воєнної розвідки, якщо росіяни виведуть охолоджувач із ладу шляхом підриву, то є велика імовірність того, що будуть значні проблеми.

Відповідаючи на запитання, чи пов’язував би він заяву президента США Джо Байдена про те, що росіяни можуть застосувати ядерну зброю, із тим, що відбувається на ЗАЕС, Буданов сказав, що ні.

«Особисто я не пов’язував би. Вважаю, що ці фактори між собою не зв’язані абсолютно ніяк. Ми тут з вами говоримо про різні речі: ризик застосування ядерної зброї і штучна техногенна катастрофа», – поінформував він.