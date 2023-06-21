Посол України при НАТО вважає, що на саміті мають запропонувати гарантію майбутнього членства для Києва

Посол України при Північноатлантичному Альянсі Наталя Галібаренко вважає, що Вільнюський саміт НАТО має запропонувати певне зобов’язання або гарантію майбутнього членства для Києва.
Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала в інтерв’ю Politico.
За словами Галібаренко, Україна на саміті Альянсу хоче "отримати якесь запрошення або, принаймні, зобов'язання… розглянути часові рамки й модальності нашого членства" в НАТО.
Посол визнала, що для багатьох держав-членів НАТО будь-яке подібне зобов'язання "є червоною лінією…, тому що вони вважають, що це створює для них тягар". "Я можу зрозуміти цей погляд – я не можу його підтримати", – додала вона.
Дипломатка підкреслила, що Україна розуміє неможливість вступу до НАТО під час війни й тому не порушує питання членства, але Вільнюський саміт Альянсу міг би зафіксувати зобов’язання надати членство, приміром, після завершення війни росії.
Галібаренко зауважила, що відсутність запрошення приєднатися до Альянсу на саміті було б "поганим сигналом".
"(Але. – Ред.) якщо у Вільнюсі не буде запрошення, це не кінець світу. Не сьогодні, але, можливо, завтра, наступного року у Вашингтоні, хто зна?" – додала вона.
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