МО: Якщо москва говорить про створення Україною "брудних бомб", то є загроза їх застосування росією

Міністерство оборони України відкинуло звинувачення росії про створення "брудних бомб" і заявило, що, якщо москва говорить про це, то може бути реальною загроза її застосування росіянами.

Про це йдеться у заяві відомства.

Раніше у службі зовнішньої розвідки рф заявили, що Україна нібито повернулася до створення "брудної бомби".

"Нікчемними є звинувачення російської федерації на чужу адресу щодо порушень міжнародного гуманітарного права, створення "брудних бомб", використання заборонених методів та засобів ведення війни", - заявили у Міноборони.

У відомстві пояснили, що такими заявами влада росії хоче відвернути увагу від очевидних поразок окупаційних військ на фронті та створити недовіру західних союзників до України.

"Якщо росія говорить про небезпеку війни від когось — то вона її розвʼязує сама. Якщо росія говорить про "брудну бомбу", то це може бути реальною загрозою її застосування росіянами. Зі свого боку, Міністерство оборони оцінює всі сценарії та повʼязані ризики і спільно з іншими відомствами та військовими адміністраціями вживає заходів для протидії російській загрозі", - запевнили у Міноборони.

Нагадаємо, це вже не вперше росія розганяє фейки про підготовку Україною "брудної бомби". Так, наприкінці жовтня 2022 року пропагандиські ЗМІ повідомляли, що Україна нібито веде підготовку до використання "брудної бомби".