НБУ: Значно пошкоджені та старі банкноти банки та нефінансові установи зобов'язані обмінювати на нові

Національний банк України наказав обмінникам приймати усі без винятку банкноти іноземної валюти, окрім значно зношених чи пошкоджених.
Значно пошкоджені та старі банкноти банки та нефінансові установи зобов'язані обмінювати на нові. Про це повідомив Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Установам заборонили встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом.
"НБУ буде посилено контролювати ці питання, та у разі встановлення порушення прав споживача банком або небанківською фінансовою установою будуть застосовуватися заходи впливу від штрафів до зупинення можливості здійснення окремих видів валютних операцій", – йдеться у повідомленні.
Для банків передбачені штрафи у розмірі до 400 тис. грн і більше за суттєві порушення. Для небанківських фінансових установ – до 5% від розміру власного капіталу установи.
Нацбанк сформував перелік ознак значної зношеності купюр. Це:
Тепер українці зможуть обміняти стару готівку на нову. Якщо в установі відмовляють, можна посилатися на постанову НБУ.
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