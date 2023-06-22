Фінляндія: Дія цифрового COVID-сертифікату у ЄС спливає 30 червня

Дія Регламенту про цифровий COVID-сертифікат у Європейському Союзі спливає 30 червня, після чого відповідні документи вже не діятимуть для подорожей між державами-членами.

Про це в середу попередив уряд Фінляндії, повідомляє "Європейська правда".

Наразі COVID-сертифікат, як правило, не потрібен для подорожей між державами ЄС, але він може знадобитися для в’їзду в певні країни залежно від їхніх вимог.

Водночас розроблену ЄС систему використає Всесвітня організація охорони здоров’я для створення власної глобальної системи цифрових сертифікатів COVID-19.

Для громадян Європейського Союзу скасування спільних COVID-сертифікатів не несе практичних наслідків, оскільки йдеться про технічну зміну. Водночас ЄС автоматично братиме участь у пілотному проєкті ВООЗ.

COVID-сертифікат Євросоюзу був запроваджений у липні 2021 року й загалом використовувався у понад 80 країнах світу. Понад 50 держав використали цю технологію для перевірки подорожувальників, кажуть у Єврокомісії.

Скасування сертифікатів сталось після загального спаду захворюваності на коронавірусну хворобу й після того, як у грудні 2022 року Єврокомісія рекомендувала повністю скасувати всі обмеження на пересування в межах ЄС у зв’язку з COVID-19.