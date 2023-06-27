Джемілєв: Україна перебуває на етапі остаточного відновлення територіальної цілісності

російський президент володимир путін збрехав, що на українсько-російських переговорах у березні 2022 року у Стамбулі нібито підписали мирну угоду, але Україна сама її розірвала.
путін заявив про це на зустрічі з головами держав Африки. Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв сказав про це під час церемонії підняття кримськотатарського прапора біля будівлі МЗС України.
"Кажу про це відповідально, оскільки був присутній на заключній частині перемовин у Туреччині. Насправді ми передали російській стороні як умову припинення військових дій лист із позицією відійти до кордону станом на 24 лютого. А з питань щодо Криму і Донбасу розпочати перемовний процес, зобов'язуючись при цьому не застосовувати силу для звільнення цих територій. Але наступного ж дня після завершення перемовин у Туреччині путін заявив, що жодних перемовин щодо Криму бути не може, бо це – нібито територія росії", – сказав Джемілєв.
Така поведінка рф призвела керівництво України до висновку, що ніяких переговорів із російською стороною бути не може.
Джемілєв наголосив, що Україна перебуває на етапі остаточного відновлення територіальної цілісності та ліквідації бандитського режиму у Криму.
"Ми б дуже хотіли, щоб звільнення Криму відбулося мирним, дипломатичним шляхом, без кровопролиття та руйнувань. Про це йшлося в концепції звільнення Криму, прийнятій Радою національної безпеки і оборони України в березні 2021-го року та прикінцевому комюніке саміту Кримської платформи у серпні 2021-го року в Києві. Про це ми говорили навіть після початку широкомасштабного вторгнення росії наприкінці лютого минулого року", – вказав він.
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