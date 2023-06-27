Боррель: Останні події вказують на те, що російська держава і президент ослаблені

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що останні події вихідних вказують на те, що російська держава і президент владімір путін ослаблені, а рф може вступати в еру політичної нестабільності.
Про це Боррель заявив після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі в понеділок, повідомляє "Європейська правда".
"Ці події показали, що російська держава і особиста довіра до путіна ослаблені. Політична система демонструє тріщини. Якщо ми (раніше. – Ред.) розглядали росію як небезпеку, як загрозу, тому що у неї є сила, можливість вторгатися у мирних сусідів, як вона робила, то зараз з'являється ризик через внутрішню політичну нестабільність і крихкість великої ядерної сили", – сказав Боррель.
Раніше росія була загрозою, тому що вона була сильною, зауважив дипломат.
"Зараз вона стає ризиком, тому що вона може вступати в еру політичної нестабільності та внутрішньої крихкості", – додав Боррель.
"Але висновок наших дебатів чіткий: продовжувати підтримувати Україну більше, ніж будь-коли. Продовжувати і збільшувати підтримку, усі види підтримки, зокрема, військової, тому що війна триває", – підкреслив глава дипломатії ЄС.
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